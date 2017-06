Primeira chamada da lista de espera do Sisu 2017.1 da UFCG é divulgada

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 06, a primeira chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2017.1).

Foram convocados 1.709 candidatos, que devem realizar o cadastramento nos dias 09 a 10 de março na coordenação do curso para o qual foi classificado. O horário de atendimento será das 8h às 11h30 e das 14h às 17h.

Acesse aqui a lista.

Serão exigidos no ato do cadastramento, os seguintes documentos: cópias do certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, ou diploma de graduação em curso superior, devidamente assinado pelo candidato e pela escola; Identidade; CPF; título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos, com comprovante de presença na última eleição (1º e ou 2º turno da eleição de 2016); prova de quitação com o Serviço Militar, para os brasileiros do sexo masculino e maiores de 18 anos; certidão de nascimento ou de casamento e comprovante de residência.

Os candidatos aprovados nas vagas reservadas devem apresentar documentação complementar comprovando ter cursado o Ensino Médio na rede pública de ensino e apresentar renda familiar per capita.

As informações completas constam no edital. Quem não comparecer a uma chamada perde o direito a vaga, não sendo possível remanejamento de candidatos entre chamadas

A matrícula em disciplinas acontece no dia 2 de maio e as aulas estão previstas para começar no dia 8 de maio.

Lista de Espera

Estão previstas mais sete chamadas, caso existam vagas remanescentes ocasionadas pelo não comparecimento dos candidatos aprovados ou não apresentação da documentação exigida, a serem divulgadas nos dias 13, 20 e 27 de março, 03, 13 e 24 de abril e 04 de maio.

Todos os detalhes e informações estão no edital.