PRF realiza na Paraíba o primeiro leilão de sucatas do ano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará dia 6 de abril o primeiro leilão de sucatas do ano de 2017.

O evento terá início às 10h, e acontecerá na sede da Leiloes PB, localizada na Rodovia BR 230, Km 37,5 – Tibiri 2 – Santa Rita-PB.

A maior parte dos veículos é composta por sucatas de motocicletas. Diferente dos últimos leilões promovidos pela PRF, nesta edição só poderão participar sucateiros profissionais.

Foto: Reprodução/ Internet

Neste leilão serão disponibilizados 837 veículos, que estarão prontos para serem arrematados como sucatas aproveitáveis.

Os participantes deverão ser proprietários de oficinas de desmanche e revenda de peças com CNPJ e certificado comprobatório desta atividade registrado junto aos Detrans.

O procedimento será na modalidade presencial e on-line.

Os interessados podem visualizar os lotes no site da empresa contratada (www.leiloespb.com.br), assim como obter mais informações.

Para verificar o estado dos veículos (sucatas) pessoalmente, os interessados podem fazer visitação dos lotes entre os dias 27 de março e 05 de abril, das 9h às 17h. Eles estão distribuídos nos pátios dos postos da PRF.

Para participar do certame os compradores devem realizar um cadastro prévio no site do leiloeiro ou formalizar o interesse no dia e local onde será executado o leilão.