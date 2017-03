PRF apreende dois homens com drogas na BR-101

Foto: Ascom

O que parecia mais uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), acabou com a prisão de dois homens suspeitos da prática do crime de tráfico de drogas. O fato aconteceu ontem (13), na BR 101 Sul, no município de Alhandra, Zona da Mata Sul da Paraíba.

Os dois seguiam da cidade de Bayeux, que fica na Região Metropolitana de João Pessoa, em um GM Classic, e tinham como destino o município de Itapissuma, localizado em Pernambuco. Ao serem abordados logo demonstraram inquietação, o que chamou a atenção dos policiais.

Na busca por possíveis antecedentes criminais dos ocupantes, procedimento tomado pela PRF em todas as abordagens, foi descoberto que ambos eram egressos do sistema prisional.

Durante a revista ao veículo os agentes encontraram cerca de meio quilo de maconha e 30 gramas de crack escondidos em um compartimento do porta-malas.

O flagrante foi feito na Delegacia da Polícia Civil de Alhandra. Caso condenados pelo crime de tráfico de drogas, poderão pagar penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão.