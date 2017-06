Previsões indicam chuvas abaixo da média em 2017, afirma especialista

Em entrevista na tarde desta segunda-feira (06), o especialista em recursos hídricos, Janiro Rêgo, afirmou que, assim como em 2016, este ano as previsões meteorológicas não apontam um inverno acima da média na Paraíba.

Janiro disse que as chuvas devem ficar na média ou abaixo da média.

– Infelizmente, as previsões para esse ano não são diferentes do ano passado. As previsões indicam um inverno abaixo da média. As maiores probabilidades ficam entre a média e abaixo da média – destacou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.