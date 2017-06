Preso suspeito de praticar homicídio em praça pública de Caaporã

A Polícia Civil, por meio do trabalho do Núcleo de Homicídios Litoral Sul, subordinado a 6ª Delegacia Seccional, com sede em Alhandra, prendeu nessa sexta-feira (3) Elton Dyony Tenório de Almeida, 19 anos.

Segundo as investigações, ele é suspeito do homicídio que teve como vítima Andegilson Simplício da Silva.

O crime ocorreu na noite do dia 19 de janeiro deste ano, na Praça do Colorido, no município de Caaporã. Na ocasião, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e, depois de socorrida, morreu no Hospital de Trauma de João Pessoa.

Na delegacia, Elton Dyony confessou a prática do homicídio. Ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Alhandra, onde aguarda realização de audiência de custódia.