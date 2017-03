Preso suspeito de assaltar ônibus e atirar contra dois passageiros em João Pessoa

A Polícia Militar prendeu, no início da manhã desta sexta-feira (10), um dos suspeitos de assaltar, na noite da última quarta-feira (8), o ônibus que faz a linha 110 (Jardim Planalto), no Acesso Oeste, em João Pessoa, e balear um adolescente e uma mulher que estavam no coletivo.

Foto: Secom/PB

Alisson Silvestre da Silva, de 24 anos, foi preso em uma casa, no bairro do Varadouro. Ele é ex-presidiário, já cumpriu parte da pena por roubo no presídio do Róger, mas estava foragido do regime semiaberto.

De acordo com o comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão, capitão Antônio de Souza, o suspeito já foi reconhecido por testemunhas que estavam no ônibus.

“As testemunhas apontam o suspeito como o único participante do assalto que estava armado, sendo ele o responsável pelos tiros que atingiram as vítimas.

Alisson é do Alto do Mateus, tem ligação com o tráfico de drogas e tinha fugido para o Centro no dia de ontem, mas através de informações conseguimos localizá-lo e prendê-lo em uma casa, próxima à Praça da Pedra” disse.

Com ele, também foi apreendida uma adolescente de 15 anos, que seria a mulher que, segundo o motorista do ônibus, acenou para que o ônibus parasse em um local escuro e os suspeitos subissem para praticar a ação criminosa.

O suspeito foi levado juntamente com a jovem para a Central de Polícia Civil, no Geisel. Outros dois suspeitos que participaram da ação estão sendo procurados.

Uma das vítimas baleadas, uma mulher de 42 anos, morreu ontem à tarde no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

A outra vítima segue internada em estado grave, na mesma unidade hospitalar.