Presidente nacional do PSB defende eleições diretas e exalta RC para Presidência

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, anunciou rompimento com o presidente Michel Temer e ressaltou que irá punir partidariamente o ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, que permanece no cargo. Ele corre risco de expulsão da legenda.

Siqueira defende eleições diretas ainda neste ano e disse que o nome do governador da Paraíba seria excelente para disputar à presidência da República, se assim Ricardo Coutinho desejar e se houver abertura jurídica para isto.

– Temos que consultar o governador, porque não sei se ele tem disposição, mas é um nome preparado para qualquer disputa. Ele é um homem de excelente formação política, com um quadro político importante e temos maior apreço. Se ele assim desejar estamos prontos para elevar à consideração do partido, mas não sabemos como será do ponto de vista jurídico, temos que ponderar também pois ele detém um mandato de governador – disse.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.