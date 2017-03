Presidente inaugura obras do Eixo Leste da Transposição

Depois de visitar o município de Sertânia (PE), onde acionou o botão que abriu a comporta do último reservatório que leva água do rio São Francisco ao estado da Paraíba, o presidente Michel Temer já chegou ao município de Monteiro, no Cariri paraibano, para a solenidade que inaugura oficialmente as obras do Eixo Leste da Transposição.

Além de ministros, acompanham Temer na solenidade o governador Ricardo Coutinho, os três senadores paraibanos, Cássio Cunha Lima; José Maranhão e Raimundo Lira; além de deputados federais, estaduais e outras lideranças políticas do estado.

A cerimônia, realizada na BR-412, marca oficialmente a chegada das águas do São Francisco na Paraíba, fato que ocorreu pela primeira vez na última quarta-feira, 08, quando a água entrou em território paraibano nas estruturas construídas pelo governo federal na zona rural de Monteiro.

Na solenidade de hoje, o presidente liberou a passagem da água pelas comportas. Com isso, ela agora seguirá pelo Rio Paraíba.

Depois que encher o reservatório de Poções, em Monteiro, a água do ‘Velho Chico’ seguirá em direção ao açude de Camalaú e deverá chegar a Boqueirão, atualmente com o menor volume de sua história, nos próximos 45 dias.

