Presidente estadual do PT prevê mais de 50 mil pessoas em visita de Lula à Paraíba

O presidente estadual do PT, Charliton Machado, comentou sobre a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Paraíba no próximo domingo (19), e disse que a população paraibana se mostrou muito interessada em participar deste momento.

Ele reforçou que o Governo do Estado está ajudando na logística e que várias outras entidades estão colaborando com a realização do evento, destacando também que o Instituto Lula está bancando com todas as despesas da vinda do ex-presidente.

– As pessoas querem ver, querem assistir esse momento histórico. O povo quer a presença do presidente Lula, essa presença foi um pedido da população brasileira e paraibana. Nós vamos ter mais água do que aquilo que a natureza nos deu durante toda a nossa vida – colocou.

O professor ressaltou que o cantor Chico Buarque demonstrou interesse de participar da visita, além dos governadores da Bahia, Piauí e Ceará, vinte deputados federais e senadores do PT.

Ele citou que o evento promete reunir mais de 50 mil pessoas, considerando o número de caravanas organizadas.

Charliton afirmou que o grande interesse pela participação na visita de Lula demonstra a popularidade da liderança nacional que o petista exerceu e ratifica a perseguição e manipulação da grande mídia.

Machado explicou que Lula deve chegar em Campina Grande no próximo domingo às 9h e segue em direção à cidade de Monteiro, onde deve chegar às 11h.

Após a visita às obras da transposição e do ato simbólico de plantar uma árvore, Lula segue para o Centro da cidade de Monteiro para a realização de um ato político em defesa da transposição.

– A transposição é do povo, mas essa memória deve ser marcada por quem teve iniciativa, ousadia e coragem. O presidente Lula acreditou nesse projeto e enfrentou as dificuldades – frisou.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.