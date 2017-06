Presidente do TJ da Paraíba determina a redução de despesas em todos os níveis

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, determinou aos juízes diretores de Fóruns, bem como aos diretores e gerentes das unidades administrativas, que providenciem medidas de controle para garantir a redução de despesas, até o final do ano, em pelo menos 2% em relação a 2016.

A medida segue as diretrizes do Plano de Gestão Estratégica, nos moldes do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Gestão Socioambiental do Judiciário estadual.

As medidas foram publicadas na edição do Diário da Justiça Eletrônico do dia 17. Ao assinar o ato, o desembargador-presidente considerou a necessidade de providenciar a imediata queda de despesas de custeio com as unidades administrativas, além da possibilidade de elevar a margem de economia em diversas áreas da primeira e segunda instâncias.

Também foi considerada a Meta 6, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que determina a redução de pelo menos 2% do consumo per capita de água, energia, combustível, papel e telefone, em relação ao ano pretérito, bem como os resultados obtidos no ano de 2016 com tais índices, desde a edição da norma pelo CNJ.

Ainda conforme o ato, a Gerência de Apoio Operacional efetuará, mensalmente, a captação dos indicadores relacionados, destinando relatório à Diretoria Administrativa, para fins de controle e providências a seu cargo.