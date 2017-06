Presidente do TCE é homenageado com pelo Corpo de Bombeiros da Paraíba

O presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro André Carlo Torres Pontes foi homenageado com a Medalha Comemorativa ao Centenário do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB), em solenidade que aconteceu nessa sexta-feira (9), no Ginásio Ronaldão, em João Pessoa, com a presença do governador do Estado, Ricardo Coutinho.

“Me sinto honrado em participar desse momento histórico, em especial, na passagem dos 100 anos do nosso Corpo de Bombeiros, uma das instituições que mais dignificam nosso Estado e voltada para o bem da coletividade, expressamente no quesito “salvar vidas”, enfatizou o conselheiro.

A Medalha foi criada por meio do Decreto nº 37.320/2017 para homenagear autoridades, cidadãos e militares da corporação que, de uma forma ou de outra, contribuíram com a instituição Corpo de Bombeiros.

Durante a solenidade de entrega da medalha, o comandante-geral do CBMPB, coronel Jair Carneiro de Barros, leu a Ordem do Dia alusiva aos 100 anos, e agradeceu a todos aqueles que reconhecem e apoiam os trabalhos do Corpo de Bombeiros.

“Somos gratos às instituições e autoridades civis e militares que prestaram apoio às ações desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros ao longo de sua existência. Por isso, não poderíamos deixar de fazer esse reconhecimento com essa homenagem na passagem do seu Centenário”, afirmou coronel Jair Carneiro de Barros.

Durante a solenidade, além das formalidades militares e apresentação da corporação, foi apresentado um vídeo produzido pela Secretaria Institucional de Comunicação do Estado, seguido de um desfile de uniformes históricos e uma exposição itinerante de fotos antigas do Corpo de Bombeiros.

As diversas modalidades das tropas também foram apresentadas ao público, a exemplo dos pelotões de combate a incêndio, busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar.

Ao final grupos de salvamento fizeram demonstrações de ações em perigos de incêndio e situações de risco.