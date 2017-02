Presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados da PB fala sobre Gira Calçados

A sexta edição do Gira Calçados acontece nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, das 9h às 19h, no Garden Hotel, em Campina Grande.

Em entrevista à Rádio Panorâmica FM, nesta sexta-feira, 17, o presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados da Paraíba, Sebastião Severo, falou sobre o evento e afirmou que os 156 expositores deste ano são de vários estados, incluindo a Paraíba.

– Temos expositores da Paraíba, Ceará e Bahia, e também representante de grandes marcas fabricadas no Brasil. Temos mais de 300 marcas expostas no Gira Calçados – pontuou.

Sebastião afirmou que pessoas de todo o país visitam a feira e que o contingente maior de compradores são do Nordeste.

– Vem de todo Brasil, do Rio Grande do Sul a Manaus, mas, o contingente maior de compradores é dos estados do Nordeste – comentou.

Ele ressaltou também que o Gira Calçados é um evento diferente dos demais, pois, é uma rodada de negócios exclusiva para empresários do setor calçadista.

Severo frisou que há 630 compradores já cadastrados, fora os compradores espontâneos.

– Não é aberta ao público. É uma rodada de negócios para empresários do ramo calçadista, do pequeno ao grande empresário. Algumas empresas grandes tem um limite quantitativo para vender, mas, a maioria não tem esse limite e podem vender a vontade – pontuou.

Sebastião destacou que a previsão de vendas é R$ 10 milhões, mas, que, geralmente, esse número sempre é ultrapassado.