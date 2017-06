Presidente do Sindgraf exalta papel da FIEP na luta pela transposição

Há décadas, a escassez de água é um problema no país, especialmente na região Nordeste. Este mês, a solução tão esperada para a crise hídrica será concretizada com a conclusão do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco – que vai beneficiar os Estados de Pernambuco e da Paraíba.

Na próxima semana, as águas do ‘Velho Chico’ devem chegar ao Açude Poções, em Monteiro (PB), um marco no processo das lutas pela transposição. Há quase três décadas, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP assumiu publicamente o compromisso com a causa e desde então esteve a frente de ações de mobilização e discussões em defesa da Transposição de Águas do Rio São Francisco.

Empresários de vários segmentos industriais do Estado reconhecem o papel da FIEP e sua efetiva participação nesta conquista. Em entrevista, o empresário e presidente do Sindicato da Indústria Gráfica do Estado da Paraíba (Sindgraf), Marcone Tarradt Rocha (foto) falou sobre a chegada das águas e destacou a importância da Federação das Indústrias em todo o processo desta conquista que marca a concretização de um dos maiores projetos hídricos do país.

Em sua declaração, o empresário falou que a entidade empresarial foi a precursora na luta pela transposição no Estado.

“A FIEP encabeçada por Buega Gadelha fez tudo isso”, disse Marcone Rocha.

O presidente do Sindigraf disse que todas as ações e esforços empenhados pela diretoria da FIEP, sempre estiveram focados no desenvolvimento da Paraíba. Ele relembrou a mobilização realizada no início da década de 90.

“Em 1992, fechamos a BR 230 no trecho próximo a São Gonçalo (sertão paraibano) e a ação teve grande repercussão nacional”, Marcone.

Fomos os primeiros a dar o “grito” como forma de alertar e mobilizar a sociedade e as autoridades políticas. Alguns anos depois, em 1998, época de seca grave em todo Estado, a situação ficou ainda mais difícil, então, mobilizamos o Grito das Águas e 50 Mil pelas Águas, através do nosso líder e presidente da FIEP, Buega Gadelha, que desde sempre vem encabeçando estas lutas da FIEP.

Chegada das Águas – Agora faltam apenas 40,3 quilômetros para que as águas do ‘Velho Chico’ cheguem ao açude Poções, em Monteiro (PB), estrutura final do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco – que vai beneficiar os estados de Pernambuco e da Paraíba.

Após passar pela última Estação de Bombeamento (EBV-6) na noite de terça (28/02), as águas estão enchendo o reservatório Campos, em Sertânia (PE), desde a manhã da última quarta-feira (01/03), totalizando 176,7 quilômetros.

Após esta etapa, a água do rio São Francisco passará pelo reservatório Barro Branco, pelo Túnel Engenheiro Giancarlo e pela adutora Monteiro – estruturas já aptas para operação.

Ao completar os 217 quilômetros de extensão do Eixo Leste, que termina no açude Poções, o projeto irá beneficiar o município paraibano de Monteiro já nos primeiros dias do mês de março.

Em seguida, a água vai percorrer o rio Paraíba até o reservatório Boqueirão para reforçar o abastecimento em Campina Grande (PB).

Fonte: FIEP