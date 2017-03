Presidente do PT-CG já tem candidato a sucessor no diretório municipal

Foto: Paraibaonline

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Campina Grande, Peron Japiassú, disse que muitos ônibus foram fretados para visita do ex-presidente da República, Lula, a transposição das águas do Rio São Francisco, em Monteiro, que será realizada no próximo domingo (19).

– Acho que vai ser um dos maiores eventos dos últimos 50 anos. O pai é aquele que teve coragem de realizar, só quem teve coragem mesmo foi quem passou sede, quem sentiu na pele foi um nordestino que teve a coragem de executar essa obra e tirar do papel – frisou.

Peron falou que três chapas se inscreveram para disputar a presidência da sigla, que ocorrerá dia 13 de abril deste ano.

– Esse ano mudou tudo, inclusive, não tem mais aquela de eleição estadual e eleição federal. Vai ser eleição só nos municípios e os delegados eleitos no município é que vão eleger o candidato estadual e federal. Se inscreveram três chapas que foi a do candidato a presidente Márcio Caniello, Hermano Nepomuceno e de Jackson. Eu apoio Márcio Caniello. Eu vou continuar apoiando, justamente, o meu agrupamento enquanto tiver na vida pública – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.