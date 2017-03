Presidente do PSDB diz que não pretende quebrar aliança de 2016 na próxima eleição

Tentando minimizar a declaração do prefeito Romero Rodrigues, de que o candidato ao governo do Estado, em 2018, teria que ser do PSDB e de que ele estaria à disposição se outro nome não fosse posto, o presidente estadual do partido, Ruy Carneiro, em entrevista nesta quarta-feira, 15, ressaltou que a aliança feita na eleição de 2016 continua e que ela foi construída para durar muito tempo.

Ruy exaltou o trabalho do prefeito campinense e disse que além do nome de Romero há outros como Cássio, Luciano e Lucélio Cartaxo, José Maranhão, Aguinaldo Ribeiro, para disputar as eleições do próximo ano.

– São grandes quadros e o que interessa é que este seja feito na época exata. Vamos sentar e discutir com os partidos desta aliança vitoriosa, a escolha do melhor nome – disse.

O tucano ressaltou que não há nenhum interesse para a quebra da aliança e que esta deve durar por muitos anos.

– Todos tem voz e direito de participação dentro da aliança. Não existe cacique ou general. Todos se respeitam e essa vai seguir em frente e será vitoriosa – finalizou.

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.