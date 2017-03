Presidente do PSDB diz que manter a aliança de 2016 é de interesse de todos

O presidente estadual do PSDB, Ruy Carneiro, falou sobre as discussões sobre as eleições de 2018 e disse que é natural que seu partido e as demais agremiações sejam cogitadas para disputar vagas nas chapas majoritária.

Em entrevista nesta quinta-feira, 16, ele comentou que o mais importante no momento é manter a unidade da aliança e analisar a gestão dos candidatos eleitos pela conjuntura.

Ruy considerou que as eleições municipais de 2016 foram exitosas para o PSDB e disse que foi possível, dentre outros espaços, aumentar a bancada de deputados paraibanos.

Ele reforçou que o partido possui nomes importantes para o Governo do Estado e mencionou Luciano Cartaxo (PSD), Romero Rodrigues (PSDB) e José Maranhão (PMDB) como algumas das opções.

– O partido que mais ganhou força nas eleições municipais foi o PSDB. Queremos manter a aliança, a manutenção da aliança é de interesse de todos – frisou.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.