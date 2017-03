Presidente do PSDB defende fim do foro privilegiado para autoridades

O presidente estadual do PSDB, Ruy Carneiro, declarou nesta segunda-feira (20) que é favorável ao fim do foro privilegiado para autoridades.

“Essa é a posição do partido e também a minha. A bancada foi orientada a assinar o requerimento para colocar o tema em debate no Senado”, afirmou.

Foto: Paraibaonline

O tucano reconheceu como legítima a cobrança da sociedade em querer o fim do foro especial por prerrogativa de função e disse que o PSDB já definiu que será favorável à proposta de emenda Constitucional, de autoria do senador Álvaro Dias (PV-PR), já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

“O fim do foro privilegiado é, sem dúvida, uma das principais cobranças da sociedade após os escândalos da Lava Jato e o Congresso saberá ouvir a voz das ruas”, ressaltou Ruy, que considera o debate um avanço das conquistas sociais.