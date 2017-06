Presidente do Conseg avalia como positiva reunião com secretário de Segurança da PB

O presidente do Conselho de Segurança Pública de Campina Grande, Anchieta Bernardino, falou sobre a reunião do Conseg realizada nesta segunda-feira, 12, no Ministério Público com a presença, pela primeira vez, do secretário de Segurança Pública da Paraíba, Cláudio Lima.

Anchieta disse que antes desta, uma reunião já tinha sido realizada na sede da secretaria em João Pessoa e a de ontem foi como forma de oficializar as demandas do Conselho.

Ele ressaltou que Cláudio Lima se dispôs a fazer a divisão das áreas de atuação do 2º e 10º batalhões, pois este último está instalado em Campina Grande, mas não atua diretamente na cidade, fazendo com que o primeiro fique sobrecarregado.

– O que o secretário quer fazer é dividir a cidade em duas área, uma para o 2º BPM e outra para o 10º BPM, mas isso só pode ser feito aumentando o contingente policial e para isso vai ser usado parte dos 400 policiais que estão em formação, mas ainda não tem data prevista para acontecer – citou.

Outra ação que o secretário prevê para Campina é tentar a desburocratização no governo federal para implantar o programa ‘Crack é Possível Vencer’.

Segundo Anchieta, a unidade móvel de monitoramento está parada há seis anos.

Outra reivindicação possível será a recuperação da DP no bairro das Malvinas, onde deve ser implantada a delegacia circunscricional.

Em contra partida, o secretário pediu que os municípios investissem mais em ações que previnam contra o crime, como manter ruas e avenidas bem iluminadas e melhoria de vias.

Lima também defendeu a criação de um comitê de eventos para analisar os riscos de segurança em grandes estrutura na cidade.

O presidente do Conseg avaliou de forma positiva a presença e participação da cúpula de segurança pública do Estado na reunião.

– Foi um ato marcante, que é para acabar com aquele gelo e a distância que havia, aquele pensamento de que o Conselho era de caráter político, quando na verdade ele é comunitário. E isso fiou muito bem. Ficamos satisfeitos com essa abertura para conversa e entendimentos – finalizou.

