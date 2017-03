Presidente da OAB-PB recebe título de cidadão paraibano da AL

fotos: ascom

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, recebeu, na manhã desta sexta-feira (17), o título de cidadão paraibano da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), durante solenidade no plenário da Casa.

A homenagem foi proposta pelo deputado Renato Gadelha (PSC), que destacou que o título de Cidadania Paraibana é uma homenagem prestada às pessoas que, não tendo nascido na Paraíba, adotam o estado como lar e passam a trabalhar em prol do desenvolvimento do lugar.

“Este título é a mais alta homenagem prestada pelo Poder Legislativo da Paraíba, desta forma, homenagear Paulo Maia é condecorar todos os advogados paraibanos, pois o jurista é um exemplo para toda a classe”, declarou o autor da propositura.

O deputado Raniery Paulino parabenizou o advogado pela homenagem e exaltou sua ética e sua coragem em representar a categoria. “Paulo Maia se impõe diante de poderosos, o que me faz admirá-lo. Por isso sua vitória a frente da OAB-PB foi merecida, justa e bonita”, pontuou.

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bosco Carneiro, destacou o ético trabalho exercido pelo presidente da OAB-PB. “É um título justo. A Assembleia aprovou esta homenagem porque esta Casa é do povo. Proposituras como estas legitimam nossa ação, pois nós somos o eco da população. Paulo Maia está de parabéns pela homenagem porque é um cidadão de bem”, disse o parlamentar.

Paulo Maia, por sua vez, agradeceu a Casa pela homenagem e revelou a honra de receber a mais alta comenda do Poder Legislativo. O presidente também agradeceu um a um todos os amigos e familiares presentes a sessão. “Sinto-me paraibano de coração, reconhecido e acolhido pelas pessoas. Esta é uma manifestação simbólica muito importante. Agradeço a sensibilidade da Assembleia Legislativa e também a todos os advogados e amigos que aqui estão”, declarou.

Além de familiares e amigos, também estiveram presentes na homenagem o representante do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador Carlos Martins Beltran Filho; a presidente da Associação dos Procuradores da Paraíba, Sanny Japiassu; a conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marina Gadelha; os também conselheiros federais da OAB, Rogério Varela e Alfredo Rangel; o presidente do TED, Paulo Freire; o procurador do Estado Felipe Souto; o presidente da OAB-PREV, Adair Coutinho; o juiz do Trabalho José Costa Filho; e os vereadores Fernando Milanez e Bruno Farias.