Presidente da Fundac diz que situação no Lar do Garoto era tranquila antes do motim

O presidente da Fundac, Noaldo Meireles, falou nesta segunda-feira, 12, à Rádio Correio FM, sobre a rebelião ocorrida no último dia 03 de junho no centro socioeducativo Lar do Garoto, em Lagoa Seca, onde sete internos foram mortos, dois feridos e outros foragidos.

Noaldo explicou como aconteceu o início do tumulto.

Segundo ele, os internos começaram a bater na grade dos quartos. Neste momento os agentes se dividiram para acalmar a situação e viram que os menores estavam quebrando as grades dos quartos.

Ao invés de tentarem fugir do local, os internos se dirigiram às outras celas e quebraram os cadeados das alas.

Porém, de acordo com ele, só um inquérito policial vai mostrar a motivação da rebelião, e como ocorreram as mortes.

Além deste, uma comissão externa, determinada pelo governador Ricardo Coutinho, investiga possíveis responsabilidades administrativas.

O presidente disse que o Lar do Garoto foi reformado e ampliado para abrigar 90 internos e estava com 181 no dia do motim.

De acordo com ele, o local era tranquilo e nenhuma movimentação dava conta de que algo do tipo pudesse acontecer.

Meireles informou que lá funciona uma escola e cursos profissionalizantes, através de uma parceria com o MPPB e o Senai.

– Apesar da capacidade estar extrapolada de internos, tínhamos a situação de certa forma tranquila, o que gera questionamentos e é onde precisamos aprofundar as investigações. Alguns internos reclamavam que não conseguiram progressão de medidas, e isso gera, devido à proximidade dos festejos juninos, uma ansiedade e movimentação grande entre eles. Este pode ter sido um dos motivos – disse.

O responsável pela Fundac falou que foram implantadas medidas preventivas, como o reforço no número de agentes em unidades de internação de menores do Estado, rondas policiais, reativação de guaritas, entre outros.

Informações da Rádio Correio FM.