Presidente da Focotran fala da importância dos conselhos de trânsito na sociedade

O presidente do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Trânsito (Focotran), Horácio Melo, falou em entrevista à TV Itararé sobre a funcionalidade dos conselhos de trânsito.

Ele disse que a participação dos órgãos executivos, como as Superintendências, e Detrans são importantes, mas é preciso que haja uma ampla discussão com a sociedade, dentro dos conselhos, pois é a partir do diálogo que consegue haver mudança no trânsito e nas estatísticas.

– Quando a gente ouve a sociedade e ela participa das decisões, ela se compromete com as soluções. Dentro dos conselhos é importante que se debata inclusive o código de trânsito brasileiro e as políticas implementadas, para que seja bem assimilada e possa mudar as estatísticas das cidades – orientou ele.

Horácio falou ainda sobre as multas, e ressaltou que estas só existem como forma de corrigir a sociedade e que se a mesma se educar, não precisarão mais serem aplicadas.

– Multas só podem ser aplicadas no fator gerador da multa que é o tripé do trânsito, educação, engenharia e fiscalização. E este dinheiro deve ser aplicado de forma adequada para que as multas deixem de existir e as pessoas se conscientizem do seu papel– ressaltou.

*Com informações da TV Itararé