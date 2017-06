Presidente da Fiep recebe visita de Embaixador Coreano em João Pessoa

foto: ascom

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Francisco Benevides Gadelha, recebeu em João Pessoa, a visita do embaixador da República da Coreia, Jeong Gwan Lee.

O embaixador veio acompanhado da comitiva Sul-coreana integrada pelos diretores-presidentes Myung Suk Lee do Korea Exim Bank, Youngsun Lee da Kotra e Yeon Ho Kim da Korea Trade Insurance Corporation.

Durante o encontro, o líder empresarial paraibano, Francisco Gadelha, contou com a presença também do vice-presidente da FIEP, Magno César Rossi, do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa (Sinduscon/JP), João Barbosa, e do presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmica Vermelha (Sindicer/PB), João Gomes Neto.

Na oportunidade, o gerente de negócios do Centro Internacional de Negócios (CIN/PB), Onildo Netto, realizou uma apresentação sobre o panorama econômico e potencialidades da Paraíba.

O diálogo entre o embaixador Jeong Gwan Lee e o presidente da Fiep foi pautado nas possibilidades de cooperação econômica, atração de investimentos e geração de novos negócios entre o país e a Paraíba.

Segundo Francisco Gadelha, o embaixador e os membros da comitiva tiveram uma impressão bastante positiva da cidade de João Pessoa e demonstraram interesse especialmente pelos aspectos relacionados à infraestrutura (portos, estaleiros, ferrovias) e projetos de energia eólica e energia solar.

Para o presidente da FIEP, estas visitas de representantes de outros países podem ser consideradas muito importantes para o Estado, uma vez que resultam, muitas vezes, em parcerias e convênios que são firmados visando transferência de conhecimento, tecnologia e inovação.