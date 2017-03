Presidente da CMCG revela que pretende disputar a reeleição

Parece cada vez mais distante a possibilidade do vereador Marinaldo Cardoso (PRB) conquistar a sua eleição para presidência da Câmara Municipal de Campina Grande, ainda mais de forma antecipada, como propõe projeto apresentado por ele no início do ano para que a votação, que deveria ser realizada em 2019, ocorra ainda em 2017.

Além do projeto em questão ainda não ter sido apreciado, e já classificado pela Mesa Diretora da Casa como não prioritário, a atual presidente da CMCG e colega de bancada de Marinaldo, Ivonete Ludgério (PSD), revelou nesta quarta-feira (22) que poderá disputar a reeleição.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Ivoente, uma das parlamentares a assinar no final do ano passado um documento em apoio a candidatura de Marinaldo, argumentou que realmente não pretendia disputar a reeleição e ofereceria seu apoio ao colega de bancada, mas alegou que o desejo de que ela dispute novamente a presidência é da vontade da maioria dos vereadores.

– Eu disse que não queria disputar a reeleição, mas só que existe um movimento hoje dos colegas vereadores, da grande maioria deles, para que eu participe da reeleição. Não é uma decisão só minha, mas será tomada nos próximos dias – comentou, em entrevista à rádio Correio FM.

Ainda falando sobre a eleição do segundo biênio, a presidente do Legislativo municipal informou que o projeto solicitando a sua antecipação não será engavetado pela Mesa Diretora e deverá ser apreciado no plenário nos próximos dias.