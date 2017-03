Presidente da CMCG diz que transposição é uma filha de muitos pais

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande(CMCG), Ivonete Ludgério(PSD), falou sobre a conclusão das obras da transposição das águas do Rio São Francisco.

Nesta sexta-feira(10), o presidente da República, Michel Temer, inaugurou as obras do Eixo Leste da transposição, em Monteiro, no Cariri paraibano.

– A polêmica hoje é quem é o pai dessa obra. Eu digo que cada um que trabalhou naquela obra é pai. Essa é uma filha de muitos pais e padrastos, embora tenha alguns que sejam destaque por terem lutado mais como é o caso do senador Cássio Cunha Lima, ex-senador Marcondes Gadelha, a Câmara de Vereadores que passou os últimos quatros anos clamando por uma solução e o prefeito Romero que nunca deixou a batalha- concluiu.

