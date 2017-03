Presidente da CMCG diz que principal propositura é diminuição do recesso parlamentar

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande(CMCG), Ivonete Ludgério(PSD), destacou que a propositura da Casa que vem chamando mais a atenção é a diminuição do recesso parlamentar.

– Não porque achasse que o vereador não trabalha nesse período de recesso, mas porque achamos que dinamiza mais os trabalhos tendo um recesso só de 10 dias no meio do ano e vai ficar de 40 dias no início do ano. Ficamos com 50 dias, economizamos 19. Acredito que tanto vai melhorar no aspecto de trabalho, como também vai melhorar na dinâmica dessa Casa porque vamos ter mais tempo para o trabalho interno, vamos ter às tardes e às noites para fazer o trabalho fora da Câmara – frisou.

Além disso, a parlamentar acredita que a Casa no período da sua gestão começa ter seu perfil.

– Acredito que já existe uma diferenciação em relação a essa questão de uma mulher dirigir a Casa. Acredito que está sendo satisfatório para eles(parlamentares), para mim também e para Casa. Eu vejo que os 22 homens que votaram em mim continuam me ajudando – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.