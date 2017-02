Presidente da CMCG diz que eleição para 2º biênio não é prioridade

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Na semana passada, a presidente da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), Ivonete Ludgério (PSD), declarou que a eleição do 2º biênio não é prioridade para Mesa Diretora neste momento.

Ivonete explicou que havia o compromisso de realizar as eleições no dia 1º de janeiro deste ano, porém, devido à questionamentos, os parlamentares ficaram “desarmados” em relação a colocar a matéria em pauta.

– Eu fiz não só pela pressão dos colegas que trouxeram à luz alguns fatos no regimento que hoje vemos que precisa de uma mudança, porque têm casos que ele é omisso. Eu pensei além de cumprir o regimento, pensei de não fazer com que as famílias que estavam ali passassem o constrangimento de ter um debate que não seria a hora. Com minha posse e com o número de problemas que encontrei na Casa, estacionei a questão de antecipação e, no meu ponto de vista, não é realmente prioridade. Mas o vereador Marinaldo entendeu de dá entrada no projeto pedindo essa antecipação e agora o meu pensamento é de ouvir os colegas para decidir essa questão da antecipação – comentou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.