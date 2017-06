Presidente da CDH da ALPB esculacha políticos paraibanos

O deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Paraíba, Frei Anastácio (PT), realizou visita técnica no Centro de Ressocialização Lar do Garoto, em Lagoa Seca, e disse que a situação no local é complicada.

Segundo ele, a estrutura é precária e existe o dobro de internos além da capacidade.

Foto: Paraibaonline

Frei Anastácio culpou a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário, os juízes da Infância e Juventude e também não amenizou para o governo do Estado, de quem é aliado, e ressaltou que é preciso que todos se unam em prol da resolução do problema.

– A capacidade é para 90 adolescentes e está com 181 no momento. Lá não existe nenhum santinho, mas sabemos que eles devem ter o mínimo de dignidade e cumprir as medidas socioeducativas – disse.

O deputado ressaltou que pelo menos 50 internos já deveriam ter voltado ao convício da sociedade há pelo menos um ano e meio e que o Poder Judiciário deveria realizar mutirão, juntamente com a Defensoria Pública, para resolver a querela.

– O Estado tem que criar condições para que estes adolescentes vivam com mais dignidade. Os jovens precisam de uma mudança neste sistema de medidas socioeducativas. Eles estão jogados lá e não têm ressocialização de nada. Vamos elaborar um relatório e entregar às autoridades do Estado, para que juntos possamos encontrar uma saída – disse.

O frei ainda ressaltou que se existir mais vontade política e menos discurso bonito, a solução chegará.

Anastácio não mediu críticas também aos deputados e senadores, incluindo os paraibanos, que, segundo ele, não fazem nada.

– Se discutirmos isso politicamente será um pecado que não tem perdão. Esses ‘bandidos’ desses deputados, senadores, começando pelos paraibanos, o que é que essas ‘desgraças’ estão fazendo? O que os defensores públicos estão fazendo? Não vou passar a mão no governador e dizer que ele não tem responsabilidade, porque ele tem, mas o Judiciário também é responsável – finalizou.

*As informações repercutiram na Rádio Campina FM.