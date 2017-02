Presidente da Câmara: É inegável que Romero é um grande nome para o Governo Estadual

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD), acredita que o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), desponta cada vez mais como um nome forte para a disputa do Governo do Estado no próximo ano.

O comentário foi feito na tarde desta segunda-feira (20), em entrevista à jornalista Kalilka Vólia, no programa A Hora do Povo, na TV Borborema.

De acordo com Ivonete, dentro do grupo a qual ela pertence, existem grandes líderes que podem disputar as eleições majoritárias em 2018, como é o caso do senador Cássio Cunha Lima (PSDB). Outros bons nomes figuram dentro do próprio partido da vereadora, o PSD.

“Mas hoje, é inegável que Romero é um grande nome que pode postular ao Governo do Estado”, declarou Ivonete.

A vereadora destacou que alguns fatores estão favorecendo a cogitação do nome do prefeito campinense para o próximo pleito. Entre os principais estão as expressivas obras realizadas na primeira gestão de Romero, a capacidade que o prefeito tem de governar mesmo em épocas de adversidades e, principalmente, sua avaliação positiva junto às sociedades campinense e paraibana.

“Acompanho o trabalho de Romero há mais de 20 anos e ele mostrou ao Estado da Paraíba que nós temos um prefeito trabalhador, honesto e com muita vontade de trabalhar pelo seu povo. Se for citar todas as grandes obras de Romero teríamos que ter um dia inteiro para isso”, disse a presidente da CMCG, avaliando que hoje Romero desponta com grandes chances de ser o nome escolhido pela oposição para as disputas do próximo ano.