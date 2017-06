Presidente da Assembleia Legislativa recebe visita de embaixador da Argentina

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Gervásio Maia, recebeu, nesta terça-feira (6), a visita do embaixador da Argentina no Brasil, Carlos Alberto Margariño.

A vinda do representante argentino ao Estado acontece com o objetivo de estreitar relações comerciais entre a Argentina e a Paraíba. Na ocasião, o deputado Branco Mendes também esteve presente.

Gervásio Maia destacou que a aproximação da Paraíba com a Argentina irá fortalecer, principalmente, o turismo estadual.

“Esse intercâmbio entre os dois países vai melhorar bastante o fluxo de turistas aqui no estado. Nos últimos anos os paraibanos têm visitado a Argentina com freqüência e agora os argentinos terão a oportunidade de conhecer a nossa amada Paraíba e o nosso Nordeste”, afirmou o presidente.

De acordo com o embaixador argentino, Carlos Margariño, a partir do próximo mês, a Paraíba terá voo direto entre João Pessoa direto e a cidade de Buenos Aires, capital Argentina, e é importante que se busque valorizar cada vez mais essa rota para que mais argentinos venham à Paraíba e que paraibanos também possam ir a Buenos Aires.

“É um estado muito importante e temos trabalhado muito bem juntos. O voo entre João Pessoa e Buenos Aires irá aproximar ainda mais as duas populações”, afirmou o embaixador.

Carlos Margariño lembrou ainda que culturalmente turistas argentinos buscam visitar com mais freqüência a região Sul do Brasil, mas que com a existência de viagens diretas para o Nordeste eles terão a oportunidade de conhecer a Paraíba.

“Historicamente, os argentinos visitam a região Sul, porém, recentemente eles têm buscado explorar mais o Nordeste, onde também existem cidades maravilhosas”, argumentou.

Além de visitar o chefe do poder Legislativo da Paraíba, o embaixador também esteve reunido com o governador do Estado Ricardo Coutinho, além de participar de audiência com representantes da indústria e do comércio na Paraíba com o intuito de estabelecer uma relação comercial.

“Precisamos fortalecer também os laços comerciais, gerando exportações da Paraíba para Argentina e da Argentina para a Paraíba. Isso trará mais comércio e melhores condições de vida para todos nós”, concluiu.

O voo para a Argentina começará a operar na Paraíba em julho e é fruto de um convênio entre o Governo da Paraíba e a empresa Gol Linhas Aéreas.

O voo será do Aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa sempre aos sábados, com capacidade para 170 pessoas.