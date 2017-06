Presidente da Assembleia Legislativa autoriza reajuste dos servidores da Casa

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Gervásio Maia, promulgou o reajuste dos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo Estadual.

O ato foi publicado nas edições do Diário do Poder Legislativo (DPL) e do Diário Oficial desta terça-feira (13).

Foto: Ascom

De acordo com Gervásio, o reajuste dos servidores demonstra o compromisso do Legislativo com os funcionários da Casa de Epitácio Pessoa.

“Reconhecemos o trabalho diário dos servidores desta Casa. Nosso compromisso é melhorar a qualidade de vida dos nossos funcionários”, destacou.

De acordo com a Lei 10.911, de 12 de junho de 2017, fica estabelecido o percentual de 3% (três por cento) para a referida revisão dos vencimentos dos ativos e inativos, para o exercício 2017.

Ainda para esta quarta-feira (14), o presidente Gervásio Maia anunciou o pagamento da 1° parcela do 13° salário dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa.