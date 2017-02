Presidente da AMPB fala sobre a possível extinção de comarcas da Paraíba

A presidente da Associação dos Magistrados da Paraíba (AMPB), juíza Aparecida Gadelha, esteve na última sexta-feira(17) em Campina Grande no lançamento da campanha “Tribunal Solidário”, no Fórum Affonso Campos, que visa arrecadar alimentos para famílias paraibanas vítimas da seca, no Vale do Piancó.

Ela disse que espera da nova administração do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) uma atenção aos juízes no sentido de ouvir a magistratura em seus projetos.

– Podemos levar ao Tribunal de Justiça as nossas experiências, as nossas dificuldades e as nossas oportunidades. É isso que a magistratura da Paraíba espera e confia que o desembargador Joás vai cumprir essa sua promessa assumida logo no ato da posse de estar engajado com a magistratura, com os servidores, numa escuta constante de construção – falou.

Aparecida disse que existe um déficit grande de servidores, que fóruns precisam, principalmente o de Campina Grande, de atenção especial e enfatiza que é necessário o Tribunal trabalhar com mais atenção ao 1º grau de Jurisdição.

Sobre a revisão do número de comarcas na Paraíba, a visão da Associação é que se estudos mostrarem que comarcas devem ser agregadas, extintas ou elevadas que o TJPB faça.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.