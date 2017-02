Presidente da AMDE se reúne com comerciantes da Vila do Artesão

Foto: Codecom/CG

O presidente da Agencia Municipal de Desenvolvimento (AMDE), vereador Nelson Gomes, reuniu-se, na manhã desta segunda-feira (20), com os artesãos da Vila do Artesão, para definir as ações que vão nortear os trabalhos a partir da atual gestão.

Nelson anunciou novas medidas para a divulgação dos trabalhos, tanto na mídia convencional, como nas redes sociais, incrementando as vendas e a economia do local, mas pediu solidariedade e união em prol do melhor andamento dos trabalhos.

“Estou aqui para somar, mas é necessário que estejamos unidos para cumprir metas e alcançarmos nossos objetivos em prol do bem comum. Preciso da ajuda de todos e vamos fazer da Vila do Artesão um dos lugares mais visitados e aprazíveis para o turista que vem à nossa Cidade”, destacou Nelson Gomes.

Entre as inovações que serão implementadas, está o investimento por parte da AMDE num novo Portal para a Vila do Artesão, proporcionando mais interatividade entre os comerciantes e os turistas.

Serão concedidos espaços virtuais para que cada lojista possa apresentar seu trabalho através de fotos e vídeos, intensificando a divulgação e incrementando ainda mais as vendas. As redes sociais também estarão à disposição dos artesãos para que possam expor seus trabalhos de maneira ágil e versátil.

A equipe de mídias sociais, também criarão vídeos informativos, ensinando as maneiras de como chegar à Vila do Artesão, facilitando, portanto, a visita dos turistas. Todo esse material será publicado no Portal e nas inúmeras redes sociais à disposição dos internautas nos dias atuais.

O diretor de Incentivos da AMDE, Gilmar Aureliano disse também que está tentando viabilizar parcerias com algumas televisões de Campina Grande para conseguir espaços em horários educativos e que os artesãos possam ensinar como produzir uma peça artesanal, por exemplo.

“Estamos tentando fechar essa parceria com algum canal de TV da nossa cidade, para que os artesãos possam ensinar de forma ágil e prática como produzir uma determinada peça artesanal. Ao mesmo tempo, eles estarão divulgando a Vila do Artesão para os campinenses e turistas e também seus trabalhos”, frisou.

Alguns lojistas também apresentaram sugestões, dentre elas, o retorno da apresentação de músicas ao vivo. Nelson afirmou que todas as ideias são bem vindas, mas alertou que a Vila do Artesão já passou por essa experiência, mas não logrou êxito.

No entanto, assegurou que outras maneiras de entretenimento poderão ser analisadas e definidas entre a diretoria da AMDE e os artesãos, desde que nenhuma delas venha a denegrir a imagem do local ou prejudicar seus comerciantes.

O presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes pediu aos artesãos que procurem se organizar, mantendo em dia as taxas referentes a locação das lojas para que esse dinheiro possa ser revertido em benefícios da própria Vila do Artesão e dos que lá trabalham.

“Faremos a nossa parte, mas é preciso que todos colaborem, cumprindo com seus deveres. Não há como investir em divulgação, na manutenção de um espaço como este se os próprios lojistas não cooperarem. Esperamos que todos estejam juntos para fazermos o nosso melhor e poder aquecer as vendas e movimentar a economia deste local”, disse.