Presidente da AMDE faz homenagem a ator Lucas Veloso através do projeto Mãos na Vila

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), vereador Nelson Gomes, vai homenagear na manhã dessa segunda-feira, 13, o humorista e ator global Lucas Veloso, por meio do projeto Mãos na Vila.

A deferência será feita logo após a solenidade de abertura da 1ª Semana do Artesão, que ocorrerá a partir das 9h, no auditório Pedro Vaz Ribeiro (Sindó Ribeiro), na Vila do Artesão.

A “Calçada da Fama”, na Vila do Artesão, tem a marca das mãos de vários artistas que foram homenageados por contribuírem para a valorização da cultura regional.

O ator Lucas Veloso será mais um dos agraciados pelo Projeto Mãos na Vila, por sua trajetória em defesa da cultura campinense.

“Fui pego de surpresa com o convite do presidente da AMDE, o vereador e amigo Nelson Gomes. Só posso agradecer e dizer que me sinto extremamente honrado”, frisou Lucas.

Para o presidente da AMDE, vereador Nelson Gomes, não existe forma mais marcante de homenagear os grandes nomes que elevam a cultura de Campina Grande.

“Esta é uma maneira de eternizá-los em nossa história. A Vila do Artesão se sente orgulhosa de poder prestar homenagens como estas para quem contribui para elevar a nossa cultura”, finalizou Nelson.