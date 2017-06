Presidente da AMDE anuncia que vai disputar uma vaga na Assembleia em 2018

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (AMDE), vereador licenciado Nelson Gomes Filho, anunciou, durante entrevista concedida nessa segunda-feira (6), que é pré-candidato a deputado estadual.

– A minha pretensão, na realidade, e se for da vontade de Deus, é sair candidato a deputado estadual. Quando as pessoas me perguntam se sou pré-candidato eu digo: sou pré-candidato. Se por acaso não der certo, sairei de cabeça erguida dessa questão de participar das eleições. Mas, até o presente momento, os convites são bons. Já fui procurado por partidos para ingressar em uma nova legenda – revelou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.