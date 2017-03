Presidente da ALPB visita novo arcebispo da Paraíba

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Gervásio Maia, visitou, ao lado do governador Ricardo Coutinho, o novo arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson Pedreira da Cruz.

O encontro, que aconteceu na cidade de Campina Grande, contou também com a presença do secretário executivo de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, Fábio Maia.

Na ocasião, Gervásio desejou boas-vindas ao novo arcebispo e ressaltou a importância da igreja no trabalho para uma cultura de paz.

“A presença de Dom Delson é um fortalecedor na missão de pregar uma caminhada para uma sociedade de paz, justiça e igualdade”, destacou Gervásio.

Dom Delson é natural da Bahia e nasceu no dia 10 de julho de 1954. Estudou Filosofia e o início da Teologia no Seminário São Francisco de Assis, em Nova Veneza (SP), concluindo os estudos teológicos no Instituto de Teologia da Universidade Católica de Salvador (BA).

É mestre em Ciência da Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Salesiana de Roma e graduado em Letras pela Universidade Católica de Salvador.

Ainda cumprindo agenda administrativa, Gervásio participou, na cidade de Campina Grande, da apresentação dos dados da segurança pública e, em seguida, participou da entrega da pavimentação da PB 202 -Trecho Pararí/Santo André, no Cariri paraibano.

A obra, que faz parte do Programa Estadual Caminhos da Paraíba, vai tirar do isolamento e trazer desenvolvimento os moradores da região.