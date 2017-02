Presidente da ALPB recebe comitiva do Ministério Público e ressalta diálogo

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, recebeu nesta segunda-feira (20) uma comitiva do Ministério Público da Paraíba, que esteve na sede do Poder Legislativo Paraibano para entregar três projetos de leis do MPPB.

Na ocasião, Gervásio destacou que a visita é motivo de muita satisfação porque o diálogo é uma peça fundamental para as relações institucionais.

“Sabemos o papel importante que tem o MPPB e por isso vamos dar celeridade para a pauta que nos foi trazida. Devemos constituir uma comissão especial para analisar as matérias para que elas possam ser aprovadas o quanto antes”, ressaltou.

Já Bertrand Asfora, procurador-geral de Justiça (PGJ) do Ministério Público da Paraíba (MPPB), destacou a parceria permanente entre os poderes.

“É sempre uma alegria voltar ao Poder Legislativo, que tanto tem contribuído para o crescimento e amadurecimento da democracia paraibana”, comentou.

Também participaram da reunião o vice-presidente da Assembleia Bosco Carneiro, os procuradores de Justiça Francisco Sagres e Valberto Lira, além de servidores do Ministério Público da Paraíba.