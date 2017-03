Presidente da ALPB: “O Nordeste foi outro depois do presidente Lula”

O presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Filho (PSB), comentou sobre a vinda do ex-presidente Lula (PT) à Paraíba, para visitar a transposição do Rio São Francisco na cidade de Monteiro, e afirmou que a grande quantidade de pessoas demonstra o reconhecimento do trabalho feito pelo petista quando presidente.

Ele destacou que se sente muito feliz por ter tido a oportunidade de agradecer pessoalmente pela obra da transposição.

Gervásio ressaltou que Lula e Dilma tiveram a coragem de enfrentar as dificuldades e dar seguimento a transposição, reforçando que Lula concedeu ao Brasil diversas conquistas que afetaram o povo positivamente.

– O Nordeste foi outro depois do presidente Lula. O Brasil viveu um momento de muitos avanços, de muitas conquistas. Muitos prometeram e só o presidente Lula enfrentou ambientalistas e tirou a transposição do papel. A transposição chegou no pior momento, na maior seca do século – colocou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.