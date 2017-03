Presidente da ALPB extingue cinco CPIs que estavam em tramitação na Casa

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gervásio Maia (PSB), extinguiu cinco CPIs que estavam em tramitação na Procuradoria Jurídica da Casa.

O despacho do presidente pela extinção das CPIs do Empreender, Futebol, Pardais, Telemarketing e das vendas de ações da Celb e Saelpa à Energisa foi publicado no Diário do Poder Legislativo desta quinta-feira (16).

Foto: Paraibaonline

No despacho, o presidente alegou que em razão do término da sessão legislativa 2015, as CPI perderam sentido.

O líder da oposição, deputado Tovar Correia Lima (PSDB), reclamou do Plenário, em especial, a extinção da CPI do Empreender, proposta ainda pelo então deputado Dinaldo Wanderley (PSDB) para investigar irregularidades nas linhas de crédito do programa do governo do Estado.

“Se o governo diz que não tem culpa nenhuma, que deixasse que abrisse a CPI para discutirmos nessa Casa, porque quem não deve não teme. Mas, infelizmente, o governo que se mete para votação de medalha já diz com o que está comprometido, mas a nossa cobrança permanecerá por parte da oposição através de todos os meios”, ressaltou.