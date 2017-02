Presidente da Aesa garante que água da transposição terá preço acessível

Nessa segunda-feira (20), foi realizado seminário pelo PDT na Associação Comercial de Campina Grande (ACCG), que discutiu sobre a crise hídrica e contou com a participação de várias autoridades da Paraíba.

O presidente da Aesa, João Fernandes, foi um dos palestrantes do evento. Ele informou que nesta terça-feira (21) estará no município de Monteiro vistoriando obras que estão sendo feitas pela Secretaria de Infraestrutura do governo do Estado, Dnocs, Cagepa e Prefeitura do município.

– Todas as vezes que vamos lá sentimos que as pessoas estão efetivamente trabalhando. Vamos na terça e voltamos na quinta-feira a Monteiro para reunião com o Ministério Público – falou.

Foto: Agência Senado

João explicou que existem “apressadinhos” que falam que em 20 dias a água chegará ao açude de Boqueirão.

– A água tem que chegar a Monteiro, certamente o portal das águas será aberto no dia 6; tem que chegar ao açude de Poções e acumular um pouco; tem que descer para Camalaú, que talvez precise acumular também um pouco, e fazê-la descer de Camalaú até Boqueirão – explicou.

Sobre o valor da água da transposição que abastecerá os paraibanos, João explicou que existe um modelo para calcular o preço da água.

– Os governadores estão propondo ao governo que esse preço seja adotado paulatinamente e, de preferência, a partir do próximo ano. Os governos fizeram essa proposta porque a obra da transposição, embora a adutora que traz a água esteja pronta no dia 6, ainda falta fazer algumas obras complementares. Não será caro, será um preço assimilável pelo povo da Paraíba. O governador se dispôs a ofertar o FPM como garantia, porque se não ofertasse o FPM como garantia tinha que pagar um seguro a mais e seria adicionado ao preço final neste modelo de simulação de preço da água – esclareceu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

.