Presidente da Aesa aponta falta de bombas reservas nas obras da transposição

O presidente da Aesa, João Fernandes, comentou em entrevista à Rádio Caturité AM, na manhã desta terça-feira (14), sobre o acompanhamento do percurso das águas da transposição do rio São Francisco e afirmou que foi possível notar que, em cada estação elevatória, existe um espaço para quatro bombas, porém apenas duas foram instaladas.

Foto: Paraibaonline

– Não vi bomba reserva nas obras do São Francisco. Cada estação elevatória tem quatro bocas para instalar bombas, mas não vi em canto nenhum mais de duas bombas. Quem falou isso está inventando. Quando tivermos quatro bombas teremos uma vazão de 26 metros cúbicos para o nosso eixo – avaliou.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.