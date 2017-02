Presidente da ACCG: “O impacto do desemprego é muito grande”

Em entrevista à Rádio Campina FM, neste sábado, 18, o presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Marcos Procópio, comentou sobre a atual crise financeira que o Brasil enfrenta.

Segundo ele, nos dois últimos anos, quase três milhões de postos de trabalho foram extintos no país, o que impacta todos os setores.

– Essa questão econômica afeta todos os parâmetros estruturais. Nos últimos quatro anos, no índice de competitividade entre os países, o Brasil caiu 33 posições. Não é uma questão só interna, estamos perdendo competitividade em relação aos demais. Temos que colocar na mesa, de fato, o que realmente precisa ser resolvido. As reformas que estão sendo feitas são meros paliativos. Nada está sendo feito para que se possa elevar a competitividade no nosso país – comentou.

Marcos destacou que se o Brasil conseguisse resolver os problemas estruturais hoje, ainda levaria uma década para ele voltar a se estabilizar economicamente.

– Se conseguíssemos resolver hoje os problemas estruturais, relacionados às reformas trabalhistas e tributárias, talvez levássemos uma década para retomar a economia, retomar os empregos, para onde estávamos em 2014. O impacto que o desemprego tem é muito grande. No último ano 2,5 milhões de pessoas perderam seus planos de saúde e adentraram no sistema público de saúde, que já está sobrecarregado. Você vê o impacto que o emprego casa nessas questões – pontuou.