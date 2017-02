Presa quadrilha suspeita de praticar uma sequência de assaltos em João Pessoa

Policiais da 1ª Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam dois homens e apreenderam um adolescente, no início da manhã desta sexta-feira (17), após uma intensa perseguição pelas ruas de João Pessoa.

Os suspeitos roubaram um carro no bairro de Manaíra, levaram o proprietário como refém e saíram realizando uma série de assaltos em Manaíra, Tambaú e no centro da capital.

Foto: Secom/PB

De acordo com o tenente Diedjon Souza, da Companhia de Choque, o trio foi detido após se envolver em um acidente na Avenida Tancredo Neves, no bairro dos Ipês.

“Eles já vinham do centro da capital, onde roubaram taxistas na Avenida General Osório. No caminho, liberaram o dono do carro e depois perderam o controle do veículo e bateram em um poste, fugindo em seguida em direção ao bairro São José, onde após perseguição conseguimos interceptar os três em uma área de mangue”, disse.

Eles receberam atendimento no Hospital de Trauma de João Pessoa e em seguida foram apresentados na Central de Polícia Civil, no Geisel.

A PM continua as buscas por outros suspeitos que estariam com eles no carro.

