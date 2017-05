Prefeitura do Sertão lança edital de processo seletivo com mais de 400 vagas

A Prefeitura de Patos, localizada no Sertão paraibano, anunciou nesta quarta-feira (24) que vai realizar processo seletivo simplificado com mais de 400 vagas disponíveis.

Conforme o edital, divulgado pela Comissão Permanente de Concursos da UEPB (CPCON), são oferecidas 427 vagas para os níveis fundamental, médio e superior.

Dentre os cargos oferecidos, estão o de Agente Comunitário de Saúde; Técnico de Enfermagem; Médico; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Odontólogo; Psicólogo; Psicopedagogo; Pedagogo; Advogado, Professor; Cuidador; Orientador social; Assistente Social, dentre outros.

A aprovação, no Processo Seletivo dos candidatos considerados classificados, gerará direito à contratação, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo que é de 02 (dois) anos podendo ser prorrogado pelo mesmo período a critério da Prefeitura Municipal de Patos.

As inscrições serão iniciadas na próxima segunda-feira (29) e se estenderão até o dia 18 de junho.

Confira mais detalhes acessando o edital.