Prefeitura de João Pessoa terá várias opções de lazer no feriadão de carnaval

fotos: Secom/JP

Está chegando à hora de vestir a fantasia, se encher de alegria e curtir o Carnaval. Uma das festas mais animadas se aproxima e João Pessoa é o lugar certo para quem quer cair na folia ou apenas aproveitar o feriadão para descansar com a família.

Dessa forma, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) oferece uma variada opção de lazer e entretenimento gratuito ou de baixo custo, tanto para turista quanto para os moradores.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Fernando Milanez, depois de muitos anos, a expectativa é muito positiva em relação ao Carnaval 2017.

“Nosso Trade hoteleiro está com aproximadamente 90% de ocupação, mesmo em meio a uma crise econômica. Isso mostra que as ações da prefeitura como a revitalização do Hotel Globo, Casa da Pólvora, Praça da Independência, reestruturação do Parque da Lagoa e Orla têm surtido efeito não apenas na vida do cidadão pessoense, mas também contribui para o crescimento do turismo, além de incentivar a cultura local apoiando o Folia de Rua e realizando o Carnaval Tradição,”, destacou.

Folia – Vamos começar nosso roteiro para quem quer cair na festança. Na Capital onde o sol nasce primeiro, a festa começa uma semana antes do Carnaval, com o Folia de Rua, que completa 30 anos.

Uma das prévias carnavalescas mais animadas do país, o evento começa nesta sexta-feira (17), no Ponto de Cem Réis, e vai até o dia 24, com 41 blocos e movimentanto 30 bairros da cidade. A abertura do evento esse ano fica por conta do sambista carioca Dudu Nobre.

Nos demais dias, um trecho da Avenida Epitácio Pessoa se transforma na Via Folia, passarela que promete animar os foliões com várias atrações do cenário nacional e local, com destaque para o Bloco dos Atletas, com Cláudia Leite à frente; as Virgens de Tambaú, com a cantora Joelma na animação; Tambiá Folia, com a cantora Gilmelândia; Muriçocas do Miramar, com mestre Fubá comandando a agitação e o Bloco Cafuçu, com toda sua irreverência e originalidade.

Já o Carnaval Tradição começa no dia 25 de fevereiro e movimenta a Avenida Duarte da Silveira, no Centro. Com o saudosismo dos antigos carnavais, suas clássicas e eternas marchinhas, bandas de frevo, desfile de tribos indígenas e das agremiações das escolas de samba de João Pessoa, a festa promete animar o folião.

Paz e tranquilidade – Agora para quem só quer realmente fugir da agitação e passar longe da folia, João Pessoa é um dos melhores lugares para descansar. Considerada a mais bela orla de todo o Nordeste pela revista Viagem e Turismo, a Capital oferece, por meio da PMJP, infraestrutura para receber bem o turista e seus moradores.

O mais novo cartão postal da cidade é o Parque da Lagoa, totalmente reformado e revitalizado, localizado no ‘coração’ da Capital. O espaço oferece ótima estrutura de lanchonetes e banheiros para quem deseja sossego em meio ao verde ou praticar esportes como caminhadas, ciclismo e patins, na ciclovia que contorna toda a área. Para os amantes dos esportes radicais, o Parque tem uma das pistas de skate mais modernas do país.

Centro Histórico e Orla – João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Portanto, a pedida é conhecer seu Centro Histórico, onde a arquitetura barroca de igrejas como Mosteiro de São Bento e Igreja de São Francisco proporcionam uma verdadeira viagem ao passado. Outra parada obrigatória é Hotel Globo e a Casa da Pólvora, ambos recém-revitalizados e restaurados pela PMJP.

Uma atração à parte é a Orla, que além de ser um convite a se banhar nas águas mornas e cristalinas do mar do Caribessa e Picãozinho, o turista também fazer caminhada na calçadinha das praias de Tambaú e Cabo Branco ou praticar ciclismo, patins e skate. E pra quem quer conhecer a noite de Jampa, o local concentra alguns dos melhores bares e restaurantes da cidade, com gastronomia diversificada, com destaque para frutos do mar e comida regional.

Estação e Bica – Para aqueles que desejam fazer um mergulho cultural, a dica é conhecer uma das últimas obras do arquiteto reconhecido mundialmente Oscar Niemeyer, que é a Estação Cabo Branco – Ciências, Cultura e Artes, no bairro do Altiplano. A PMJP mantém no espaço uma série de atividades culturais, exposições de artistas locais e nacionais, planetário, entre outras atividades.

Já para quem quer aproveitar com a família um passeio imperdível, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), no bairro do Roger, é o lugar ideal. No trecho preservado de Mata Atlântica, o público encontra uma grande diversidade da fauna e flora. O visitante pode ainda conhecer o xodó do parque, a elefanta Lady.

Serviço:

O Parque Arruda Câmara fica localizado na Rua Gouveia Nóbrega, S/N – Roger. O espaço funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, com bilheteria até às 16h. Os ingressos custam R$ 2,00 por pessoa, e crianças até sete anos e idosos não pagam. Mais informações pelo telefone 3218-9710.

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, que fica localizada no bairro do Altiplano, funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h.