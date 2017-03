Prefeitura de João Pessoa realiza capacitação de monitores das creches

foto: Secom/JP

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da coordenação de Educação Infantil, realizou na manhã desta sexta-feira (17), no miniauditório da Estação das Artes Luciano Agra, a capacitação com os monitores dos Centros de Referência de Educação Infantil (Creis).

A ação faz parte do projeto “Educação infantil numa dimensão constitutiva do cuidado”. O projeto já foi trabalhado com os diretores e especialista como psicólogos, pedagogos e assistentes sociais dos Creis.

“O nosso objetivo é que os profissionais sejam cada vez mais bem preparados para que possam desenvolver com mais qualidade as atividades dentro das unidades educacionais. Que tenham um bom desenvolvimento não só com as crianças, como também com os colegas de trabalho”, explicou a assessora pedagógica da Educação Infantil, Lindinalva de Alcântara Corrêia.

Na abertura houve um momento de integração e dinâmica entre os participantes. Em seguida uma apresentação das crianças do Crei Rita Gadelha, do bairro dos Bancários.

Não houve palestras, e sim um momento de reflexão onde eles poderam pensar sobre a importância do trabalho de cada um, do trabalho em equipe e uma roda de diálogos sobre afetividade e autoestima.

Um momento de vivência e aplaudido pela monitora do Crei Roberta Tavares, de Mangaberia VII, Maria do Carmo Andrade.

“Nós sempre estamos em busca de um novo aprendizado, de conhecimentos, da troca de experiências com outras profissionais. E isso que a secretaria está fazendo só mostra a preocupação de ambos os lados, tanto da administração, quanto dos monitores que buscam ensinar e aprender com as crianças, até porque a vida é um eterno aprendizado”, disse ela.