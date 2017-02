Prefeitura de João Pessoa modifica horários de funcionamento no período de Carnaval

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) definiu o horário de expediente das secretarias e órgãos da administração direta e indireta durante o período de Carnaval. Apenas os serviços essenciais estarão funcionando normalmente durante os dias dos festejos.

De acordo com a portaria publicada pela Secretaria de Administração (Sead), o expediente começa a ser modificado a partir do próximo dia 23, quinta-feira, quando o expediente será excepcionalmente das 12h às 18h devido ao desfile do Bloco das Muriçocas do Miramar.

Já nos dias 27 e 28, segunda e terça-feira respectivamente, o ponto será facultativo. No dia 1º de março, quarta-feira de cinzas, o expediente será retomado a partir das 14h.

Por conta das alterações, a Sead determina que os veículos oficiais, inclusive os de representação da administração direta e indireta, sejam recolhidos às suas repartições de origem ou ao Centro Administrativo Municipal, em Água Fria, após o término do expediente do dia 24.

Desta forma, só está autorizada a liberação dos veículos a partir das 14h do dia 1º de março. Contudo, os secretários municipais podem autorizar a liberação, em caráter excepcional, de acordo com o interesse público.