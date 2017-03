Prefeitura antecipa pagamento dos servidores de Campina

foto: Abr

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou a antecipação do pagamento dos servidores municipais referente ao mês de março. Segundo o prefeito, os inativos (aposentados e pensionistas do Ipsem) vão receber seus vencimentos nesta segunda-feira, 27, enquanto os servidores efetivos recebem o salário de março já nesta terça-feira, dia 28.

“É um avanço na questão da valorização do servidor municipal porque estabelecemos calendário, que está sendo cumprido em dia, e quando há modificação é para melhor, ou seja, para antecipar o pagamento desses trabalhadores,apesar ainda do grave quadro de crise econômico do nosso País”, disse Romero.

Romero também lembrou que o piso salarial dos professores da rede municipal de Campina Grande foi reajustado em 7,64% retroativo ao mês de janeiro. O impacto vai ser de R$ 600 mil na folha mensal da Educação. Os recursos são próprios do Município.

Já de acordo com o secretário de Administração do Município, Paulo Roberto Diniz, a folha de pagamento referente a março está estimada em R$ 25 milhões e será antecipada para cerca de 12 mil servidores, entre ativos e aposentados.