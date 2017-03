Prefeitos paraibanos se encontram com Luciano Cartaxo

Um grupo de sete prefeitos do interior da Paraíba, das regiões do Seridó, Mamanguape, Esperança e Araruna, fez questão de estar em João Pessoa, na tarde desta sexta-feira (17), para conhecer de perto as experiências administrativas e os programas bem-sucedidos da gestão Luciano Cartaxo, a exemplo da implantação das redes de creches, de UPAs e o programa de investimentos em habitação, que vêm sendo realizadas mesmo em um período de forte crise econômica nacional.

Os prefeitos de Pedra Lavrada, Picuí, Pedro Régis, Montadas, Tacima, Jacaraú e Riachão tomaram a iniciativa de procurar Cartaxo neste início de gestão, dois meses e meio após assumir os mandatos, em função dos desafios que têm pela frente em suas cidades.

“É muito importante neste momento promover uma troca de experiência, de conhecer melhor o modelo gerencial que o prefeito Cartaxo adotou aqui na Capital e que vem apresentando resultados muito favoráveis, com redução de gastos visando a ampliação dos investimentos em obras e serviços”, justifica Jarbas Melo, de Pedra Lavrada.

Com Jarbas, estiveram no encontro Fábio Moura (Riachão), Elias Costa (Jacaraú), Erivan Bezerra (Tacima), Lucas Marques (Vice-Prefeito Picuí), Jonas de Souza (Montadas), José Aurélio Ferreira, o Baia (Pedro Régis).

Após a reunião, o grupo participou de um almoço com Cartaxo.

Luciano Cartaxo dedicou boa parte do encontro a uma apresentação detalhada do modelo de gestão por Resultados e do planejamento de longo prazo que tem feito para o desenvolvimento da Capital, sobretudo do plano João Pessoa Cidade Sustentável, que prevê um conjunto de intervenções em diversas áreas ao longo dos próximos 30 anos.

“Temos procurado compartilhar esse trabalho, principalmente apresentando os resultados concretos e que representam uma transformação na vida das pessoas, garantindo a casa própria, escolas e creches de qualidade. O nosso trabalho está focado nos resultados. E com um olho no presente, cortando os gastos ruins, as despesas de custeio, para que tenhamos mais recursos para investir em obras por toda a cidade, e, por outro lado, um olho no futuro, preparando nossa cidade para as gerações futuras”, ressaltou Cartaxo.