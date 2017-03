Prefeito prestigia plantio simbólico de 30 mil árvores em Campina Grande

fotos: Codecom/CG

Em uma manhã de domingo bastante movimentada às margens do Açude Velho, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, ajudou a plantar algumas unidades das mais de 30 mil árvores previstas na parceria entre a Prefeitura de Campina Grande, através do programa municipal “Minha Árvore”, e a TV Paraíba, como parte integrante da programação comemorativa pelos 30 anos da afiliada da Rede Globo.

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Geraldo Nobre, e a coordenadora municipal de Meio Ambiente e do Programa Minha Árvore, Denise de Sena, acompanharam o prefeito Romero Rodrigues no plantio das árvores, que teve a coordenação do empresário Eduardo Carlos, presidente do grupo de comunicação.

Os secretários Luiz Alberto (Desenvolvimento Econômico) e Teles Albuquerque (Juventude, Esporte e Lazer), além do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Marcos Procópio, e outras autoridades também prestigiaram o evento.

As dezenas de mudas plantadas neste domingo, 19, são da espécie jacarandá-mimoso, árvore de porte médio, a qual pode atingir até 15 metros. Elas vão ornamentar o que já se batiza de Praça dos Garis, localizada às margens do Açude Velho, em frente ao antigo DTO.

Na oportunidade, em entrevista à TV Paraíba, Romero registrou a preocupação da gestão municipal em relação ao meio ambiente e à sustentabilidade.

“É com muita alegria que participamos de ações como essa, porque compreendemos a preocupação ambiental da Rede Paraíba, e abraçamos a causa. Ao completar 30 anos, a empresa brinda a cidade com esse maravilhoso presente, que é o plantio de 30 mil árvores, numa parceria estabelecida com a Prefeitura de Campina Grande”, destacou.

De acordo com os termos da Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre o município e a Rede Paraíba, os custos do plantio e da manutenção das mudas são de responsabilidade da Prefeitura, que já conta com um horto e o programa de arborização atuante dentro da cidade.

Por sua vez, a Rede Paraíba de Comunicação está tendo a responsabilidade de por promover a conscientização e a educação ambiental na comunidade, através de material publicitário e jornalístico, produzido e exibido pela TV Paraíba.

“Nossa expectativa não se limita a plantar as 30 mil mudas de árvores em Campina Grande, mas em permitir que nesses seis meses que a campanha estará em pauta, a população se conscientize da necessidade de reflorestar as áreas degradadas da cidade e da importância da ação, que deve ser permanente. O programa de Campina Grande, “Minha Árvore”, é extremamente bem sucedido e essa parceria está sendo muito importante para promover a educação ambiental na cidade”, ressaltou Eduardo Carlos, presidente da Rede Paraíba.