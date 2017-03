Prefeito lamenta “equívoco” de vereador de sua base política

Em entrevista nesta segunda-feira, 13, o prefeito Romero Rodrigues (PSDB-CG) falou sobre as mudanças no Maior São João do Mundo, que este ano passará por modificações e será feito por intermédio de uma parceria público-privada (PPP).

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

O gestor reforçou que o São João não será privatizado, pois, segundo ele, a festa é um bem imaterial e “bem imaterial não se vende”.

Ao ser indagado se o vereador Pimentel Filho (PSD), de sua base política, tentou constrangê-lo ao apresentar um requerimento na Câmara Municipal em que pede esclarecimentos sobre as mudanças no São João, Romero afirmou que não, e que já conversou com o parlamentar.

– Ele esteve comigo, junto com o filho Bernardo, e conversamos demoradamente. O São João de Campina Grande vai continuar sendo um evento da prefeitura e público. Não se vende São João. É um bem imaterial e não se vende bens imateriais. Se for para falar do contexto da linha principal do requerimento, ele está equivocado, pois não existe privatização. O que eu estou fazendo é um modelo que ninguém teve coragem de fazer, porque economiza para a cidade e quando se economiza, geralmente, vai sempre criar dificuldade para alguém que, talvez, se beneficiasse da festa. Estou acabando com isso. Evidentemente, vai desagradar a um, dois ou três, mas vai agradar ao restante da cidade. Estou com a consciência muito tranquila – pontuou, em entrevista à ´Correio FM´.

O chefe do Executivo municipal ainda destacou que não está na política para agradar todo mundo.

– Você tem que ser verdadeiro, e eu sou. Não vou agradar na política, e nem na prefeitura, todo mundo. Eu não fui eleito para agradar todo mundo. Fui eleito para fazer o que é certo e o que manda a minha consciência – finalizou.